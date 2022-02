Scerni. Il Comune raccoglie adesioni e curricula per la fase operativa dei fondi del Pnrr

"Chiamare a raccolta le professionalità tecniche per arrivare a presentare progettualità e idee capaci di costruire la Scerni del domani". A dichiararlo è il sindaco di Scerni Carlucci attraverso una lettera pubblicata sul sito istituzionale del Comune dove invita i tecnici, progettisti e professionisti dei bandi a rispondere con i propri curriculum ad una manifestazione di interesse per realizzare progetti da finanziare attraverso Pnrr e fondi della prossima programmazione comunitaria.

"La fase operativa del Pnrr e dei fondi strutturali 2021/2026 - dichiarano il sindaco Daniele Carlucci e l'assessore all'Urbanistica Marco D'Ercole - stanno entrando nel vivo: le prime scadenze si avvicinano e i Comuni devono rispettare i tempi e le procedure previste dai diversi bandi, spesso complesse e impegnative. Questo è momento di fondamentale importanza e molto delicato per il nostro Comune e di tutti i Comuni italiani. Il futuro di Scerni in buona parte dipende anche da come saprà sfruttare le opportunità che offre il Pnrr e le risorse dei vari Fondi.

L'amministrazione ne è consapevole e da qui nasce l'idea di aprirsi ed avviare una ricerca di professionalità disponibili e capaci di affiancare il Comune di Scerni in questo lavoro. Il Ministero del Sud e Coesione Territoriale ha creato un apposito fondo destinato agli Enti che possono utilizzare per finanziare proprio i professionisti che andranno a preparare in anticipo le varie progettualità. In questo modo il Comune di Scerni avrà a disposizione progetti già pronti per partecipare all'assegnazione delle risorse del PNRR, dei Fondi strutturali europei o del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Per questo motivo il Comune di Scerni ha deciso di raccogliere le adesioni e curricula dei professionisti (Ingegneri, Architetti, Agronomi, Geologi, progettisti ecc) e studi professionali, per offrire assistenza concreta ed operativa all'attuale amministrazione attraverso il coordinamento del responsabile dell'ufficio tecnico ing. Massimiliano Rossi".