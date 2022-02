San Salvo, Emanuela De Nicolis inaugura la sede elettorale - VIDEO / FOTO

SAN SALVO - E' stata inaugurata oggi , in via Trignina 17/19, la sede elettorale del candidato sindaco per il centrodestra alle prossime amministrative di San Salvo, Emanuela De Nicolis.

Presenti all'evento il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca e il presidente del consiglio comunale Eugenio Spadano, che hanno introdotto la candidata sindaco.

"Mi sono candidata per amore - ha detto De Nicolis - amore della famiglia, della comunità, della patria. Ogni ora che ho speso ad ascoltare i bisogni delle persone è stata un'ora spesa bene, ad arricchire la nostra comunità e a rendere migliore la società in cui vivrà mio figlio e in cui vivrà ognuno di noi. Ho la speranza che i giorni futuri saranno giorni di gioia, ma anche se non sarà così, mi auguro di essere la persona che darà importanza sempre e comunque ai cittadini, perché ogni membro è parte fondamentale della comunità. Sono qui perché amo il mio lavoro e credo nella legge, che si esercita nei tribunale ma anche nella vita amministrativa di tutti i giorni. Legge, equilibrio e legalità saranno i pilastri della mia campagna elettorale e della mia amministrazione. Dopo l'amore, il rispetto è la mia seconda parola chiave. Ho rispetto per gli avversari politici e anche per chi non ci voterà. Rispetterò anche chi ha già dimostrato di non voler essere rispettoso di me o della mia parte politica. Non accetterò il contraddittorio, non perderò il tempo di questa campagna elettorale in risse ma lo trascorrerò a parlare con la gente e a capire i loro bisogni. Il nostro Comune ha già dimostrato di avere a cuore i giovani, l'ambiente, la viabilità, e potrei nominare mille altre cose, ma San Salvo deve crescere sempre di più. Dobbiamo saper intercettare i fodni del Pnrr e valorizzarli. Da qui al 2026 la città sarà trasformata. E dobbiamo anche saper governare l'arrivo di Amazon, che influenzerà positivamente la vita cittadina dal punto di vista occupazionale".