Raffica di furti nel Vastese. Il centrodestra chiede il turno notturno della Polizia locale

VASTO - "La raffica di furti, che si è registrata sull'intero territorio comunale, pone la nostra città al centro di una pericolosa escalation di reati predatori. I furti e le rapine nelle abitazioni ormai avvengono all'ordine del giorno, spesso anche in presenza dei rispettivi proprietari. Una situazione preoccupante che sta compromettendo gravemente la serenità dei cittadini, che vivono nel comprensibile timore di finire presto nel raid di queste criminalità organizzate". È quanto affermano i consiglieri comunali del centrodestra, Francesco Prospero (FdI), Vincenzo Suriani(FdI), Guido Giangiacomo (Vasto al Futuro), Antonio Monteodorisio (FI) e Sabrina Bocchino (Lega), i quali hanno presentato una mozione in cui tra l'altro chiedono di istituire il turno notturno della polizia locale.

"Come consiglieri di centrodestra - aggiungono - abbiamo avvertito quindi la necessità di innalzare il livello di attenzione per la sicurezza sul nostro territorio. A tal proposito, in data 21 febbraio, abbiamo presentato una mozione, per potenziare repentinamente i presidi di vigilanza e polizia, che verrà discussa nel prossimo consiglio comunale".

"Chiediamo al Sindaco - affermano i consiglieri del centrodestra vastese - di convocare, con la massima urgenza, un tavolo tecnico sul tema sicurezza e di dispiegare strategicamente le forze di polizia locale, predisponendo magari la presenza di un servizio specifico della Polizia Locale che copra anche la fascia notturna. Il tema della sicurezza nel vastese è diventato cogente, pertanto occorre riportare subito una dignitosa tranquillità, oltre che ordine e rispetto delle regole e della legalità. Il potenziamento dei contingenti in servizio per tutte le forze dell'ordine è ormai un tema prioritario che non può più aspettare per essere discusso. La cronaca di questi giorni ci induce ad accelerare su misure preventive efficaci per contrastare questi criminosi fenomeni. Il diritto alla sicurezza e alla qualità della vita è un bene imprescindibile che l'Amministrazione deve contribuire a garantire, oltre che riconoscere come elemento determinante e qualificante della propria azione amministrativa. Auspichiamo quindi l'impegno della stessa amministrazione, nel proficuo coordinamento con prefettura e questura, per garantire che venga presidiato il territorio con la costanza e la ramificazione che si ritiene necessaria".

"Nel contempo - concludono i consiglieri di centrodestra - ricordiamo al consigliere regionale pentastellato Pietro Smargiassi, sempre più succube alla sinistra regionale da lui in passato tanto criticata, che le competenze sull'ordine pubblico afferiscono al governo nazionale e, per quanto riguarda la polizia locale, all'amministrazione comunale. Invece di lanciarsi in inutili voli pindarici sarebbe opportuno che Smargiassi si attivi presso il governo nazionale, che come esponente dei cinque stelle sostiene, per ottenere un potenziamento degli organici delle forze dell'ordine a Vasto e nel territorio vastese".