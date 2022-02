Il Futsal Vasto va in tilt: un Futsal Lanciano cinico lo batte 9-2

VASTO - Un Futsal Vasto superficiale a fronte di un Futsal Lanciano estremamente cinico. Non lascia spazio a interpretazioni il derby di futsal della 19ª giornata del campionato di Serie C1 andato in scena al Polo San Gabriele di Vasto.

I biancorossi, che eppure erano partiti forte trovando due grosse occasioni da gol nei primi minuti, sono stati autori di tanti errori individuali che i frentani hanno sfruttato con una grandissima precisione sotto porta. Decisiva nell'andamento del match la fase tra l'11° e il 13°, tre minuti in cui i ragazzi di Rossi hanno sbagliato in fase di possesso venendo immediatamente puniti dai rossoneri, a segno nell'ordine con Massimini, Di Loreto e ancora con Massimini.

Un 3-0 maturato nel giro di pochi secondi che è pesato come un macigno nella testa dei padroni di casa e che, al contrario, ha dato enorme entusiasmo ai rossoneri. Il risvolto più probabile in una circostanza simile è una goleada, che infatti è arrivata qualche minuto più tardi. Di Giulio, Massimini - a segno per la terza volta - e Primavera, sfruttando ancora delle palle perse superficialmente dal Futsal Vasto, hanno portato il punteggio sullo 0-6.

Un pesante passivo che ha portato a una reazione d'orgoglio dei vastesi, a segno prima con Di Giacomo, nel finale di primo tempo su assist del classe 2003 Aquilano, uno dei pochi a salvarsi dei suoi, e poi a inizio ripresa con Luis Miguel, al terzo gol in due partite. L'uno-due biancorosso, che ha portato il punteggio sul 2-6, non ha scomposto gli ospiti, che hanno dimostato una notevole stabilità mentale.

Nel secondo tempo il Futsal Lanciano ha continuato a giocare, colpendo altre tre volte. Protagonista ancora Di Giulio, che prima ha firmato la doppietta (2-7) e poi la tripletta su rigore (2-9), due gol intervallati dal poker di Massimini, autentico mattatore del match. Con questo successo i frentani acquisiscono consapevolezza nella caccia ai play-off, mentre la dura sconfitta deve portare il Futsal Vasto a riflettere, oltre che sugli errori individuali, sulla gestione psicologica della gara.

