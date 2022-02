Domani incontro di orientamento sul Programma di Erasmus +

VASTO - Domani alle ore 17 è in programma l’incontro di orientamento sul Programma di Erasmus + presso il Centro Berlinguer di Via Anelli n.22.

Erasmus + è il programma dell’Unione europea nei settori che riguardano i giovani ed in particolare la loro istruzione e formazione, trascorrendo un periodo di tempo in un altro paese per studiare e lavorare.

All’interno di questo percorso assumono ruoli centrali alcuni temi chiave quali l’inclusione sociale, la sostenibilità ambientale, la transizione verso il digitale e la promozione della partecipazione alla vita democratica da parte delle nuove generazioni.

L’iniziativa è promossa dall’Informagiovani e si svolgerà in modalità mista, in presenza nel rispetto della normativa anticovid oppure in remoto sulla piattaforma Zoom al link https://bit.ly/3HFhj2B o tramite ID riunione: 914 7102 9142 - Passcode: 055167.

Info e contatti:

335/8084201

informagiovani@comune.vasto.ch.it