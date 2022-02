Divieto di utilizzo dell’acqua per scopi alimentari a Vasto Marina

VASTO - Questa mattina il sindaco Francesco Menna ha firmato un'ordinanza (la numero 17 del 24.2.2022) per il divieto di utilizzo dell'acqua per scopi alimentari in tutto il territorio di Vasto Marina.

Il provvedimento è stato adottato a scopo cautelativo e a tutela della salute pubblica, a seguito della nota del Servizio Alimenti e della Nutrizione della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, con la quale è stata comunicata la "non conformità dell'acqua al consumo umano a seguito dei controlli microbiologici effettuati sui campioni di un rubinetto interno dell'impianto di trattamento delle acque."