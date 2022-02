Vasto, oggi un mercoledì sera da leoni: in programma due derby

VASTO - Lo sport locale non si ferma mai, neanche durante la settimana. Quello di oggi infatti sarà un mercoledì sera da leoni, che prevede due derby, quello della Vasto Basket, che ospiterà al PalaBCC il Teate Chieti per il recupero del match della 1ª giornata di ritorno, e quello tra il Futsal Vasto e il Futsal Lanciano.

Inizialmente, alle ore 20:00, saranno di scena i ragazzi della pallacanestro allenati da Di Salvatore, chiamati a una prova di maturità. Raupys e compagni dovranno essere bravi a non sottovalutare un avversario terzultimo in classifica, pieno di giocatori giovanissimi - poco più che ventenni o anche più piccoli - e che in trasferta non ha mai vinto in stagione. Rispetto al match d'andata avrà anche il vantaggio di non dover affrontare Nikola Skelic, lo scorso novembre autentito mattatore della gara con 27 punti messi a segno nonostante la sconfitta dei suoi, passato recentemente al Costone Siena, in C Silver.

È in questa serata dunque che i biancorossi dovranno dimostrare una vera mentalità vincente, sfruttando la possibilità, in caso di vittoria, di essere al secondo posto in solitaria, a meno due punti dalla capolista.

Il derby di futsal è invece previsto per le ore 21:00, al Polo San Gabriele. Una sfida attesissima, tra due squadre che non lasceranno nulla all'avversario. I ragazzi di mister Rossi vengono dalla prestazione di alto livello di quattro giorni fa, quando hanno tenuto testa alla capolista, il Sulmona Futsal. Il Futsal Lanciano, dal canto suo, non vuole abbandonare la zona play-off, anche se viene da un momento un po' complicato, due sconfitte nelle ultime due partite, e deve ancora registrare qualcosa dietro, considerato che ha la quarta peggior difesa del campionato.

