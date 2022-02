"L’Arminuta", Sofia Fiore svela a Zonalocale i suoi progetti per il futuro - VIDEO/INTERVISTA

VASTO - Il Consiglio regionale conferirà domani un riconoscimento a Sofia Fiore, la quattordicenne vastese protagonista del film "L'Arminuta", ambientato in Abruzzo e uscito nelle sale nell'ottobre 2021.

Tratto dall'omonimo romanzo di Donatella Di Pietrantonio, già vincitrice del Premio Campiello nel 2017, "L'Arminuta", girato sotto la regia di Giuseppe Bonito, ha portato alla giovane Sofia tanta fortuna ed altrettante soddisfazioni: la pellicola infatti, oltre ad avere ottenuto un grande successo in Italia, ha anche registrato un sold out sui grandi schermi inglesi e, proprio oggi, sarà film di apertura al Festival del Cinema di Nantes.

Ma Sofia, nonostante il grande successo ottenuto, ha mantenuto la testa sulle spalle e a Zonalocale ha svelato i suoi sogni ed i suoi progetti per il futuro.