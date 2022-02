Rotary International, bandiera esposta all’ingresso del Municipio per i 117 anni dalla fondazione

VASTO - Oggi in occasione del Rotaryday, l’anniversario della fondazione del Rotary International, la bandiera del club è stata esposta all’ingresso del Municipio.

Il sindaco Francesco Menna, che ha accolto positivamente la richiesta del Rotary club di Vasto, rinnova i ringraziamenti alla importante realtà sul territorio per il lavoro che i soci svolgono da sempre nell’ottica della sussidiarietà.

“117 anni di storia – ha dichiarato l’assessore all’Inclusione Sociale, Nicola Della Gatta – sono la chiara dimostrazione di quanto l’adoperarsi per migliorare la vita della comunità a cui si appartiene richieda passione civica e perseveranza lungimirante. La solidarietà che fonda le iniziative sociali del Rotary Club di Vasto qualifica ed impreziosisce il tessuto associativo della nostra città: una rete straordinaria sensibile e attiva per offrire sostegno e supporto soprattutto ai cittadini che vivono in situazioni di fragilità. La collaborazione con le Istituzioni è, per questo, fondamentale e l’obiettivo del lavoro comune che ci attende si chiama inclusione”.