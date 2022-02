Morto in ospedale il pensionato caduto col cestello a San Salvo

SAN SALVO - È deceduto presso l'ospedale di Pescara, dove era stato ricoverato venerdì scorso, il pensionato che era rimasto gravemente ferito per la caduta del cestello di un muletto, su cui era salito per potare un albero nella zona industriale di San Salvo. La vittima, A.R. di 69 anni, purtroppo non ha superato le ferite riportate nel trauma. Il magistrato che sta coordinando le indagini della Compagnia Carabinieri di Vasto ha disposto l'esame autoptico sulla salma. Al momento c'è una persona indagata per omicidio colposo. (nella foto l'elisoccorso intervenuto sul luogo dell'incidente)