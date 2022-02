Il candidato sindaco Emanuela De Nicolis inaugura domani le sede elettorale

SAN SALVO - Verrà inaugurata domani alle 18,30 in via Trignina 17/19 la sede elettorale del candidato sindaco Emanuela De Nicolis.

“San Salvo è un seme. Invito la cittadinanza a vivere uno spazio di partecipazione aperto a tutti, dove ognuno può portare competenze e idee per migliorare concretamente il futuro di San Salvo. Ciascuno potrà piantare la sua idea in questo spazio che è terreno fertile, sicuro che le progettualità migliori attecchiranno e diventeranno piante forti capaci di dare

nuovi frutti alla nostra comunità” dice De Nicolis.

All’evento, trasmesso in diretta sulla pagina Facebook @emanueladenicolissindaco, interverranno Tiziana Magnacca (sindaco di San Salvo), Eugenio Spadano (Presidente del consiglio comunale di San Salvo).