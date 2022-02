Giancarlo Lippis scende in campo: «Mi ricandido alla carica di consigliere»

SAN SALVO - «Da dieci anni in maggioranza amministrativa, giorno dopo giorno, attraverso l’esempio e l’impegno, sempre a disposizione, lavorando coerentemente e instancabilmente per far crescere e sviluppare San Salvo con le sue potenzialità e le sue bellezze».

Così esordisce Giancarlo Lippis, assessore della giunta uscente, nel comunicato con il quale rende nota la sua discesa in campo nelle prossime amministrative di San Salvo.

«Auguro in bocca al lupo a tutti e tre i candidati alla carica di sindaco. Ho deciso di ricandidarmi alla carica di consigliere - ha dichiarato Lippis raggiunto telefonicamente da Zonalocale - insieme alla squadra di cui ho sempre fatto parte. Ancora non ho avuto consultazioni con nessun candidato sindaco, ma sono aperto a un dialogo costruttivo per la città, in modo molto trasparente e sereno. Nei prossimi giorni si valuterà anche la possibilità o meno di creare una lista».