Domani vaccini con l’Esercito Italiano al Palasport di San Salvo Marina

SAN SALVO - Seconda giornata aperta a tutti per vaccinarsi a San Salvo nel Palasport di via Magellano con i militari dell’Esercito Italiano e gli uomini e le donne delle associazioni di Protezione civile comunali, la Croce Rossa e del volontariato cittadino.

Vaccini senza prenotazione per tutti dai 12 anni in su, presso il Palazzetto dello Sport a San Salvo Marina con orario di apertura: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30.