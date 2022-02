Carnevale, al via i festeggiamenti. Tutti gli appuntamenti di domenica 27 febbraio

VASTO - Carnevale è alle porte e i Comuni del Vastese danno il via ai festeggiamenti. Previste diverse manifestazioni per domenica 27 febbraio 2022.



Si comincia con San Salvo, dove a partire dalle ore 15,30 si terrà "Le majorette in maschera", parata per le vie della città organizzata dall'Associazione Raffaele Vibiano-New Band di Casola di Napoli con il patrocinio del Comune di San Salvo. Il raduno e la partenza si terranno in piazza De Gasperi per poi raggiungere piazza Giovanni XXIII. La parata avverrà in compagnia con le mascotte Minnie e Topolino e il suono dei musicisti in maschera.

A Fresagrandinaria l'appuntamento è invece alle ore 16 presso l'aula polifunzionale. Bambini e ragazzi sono invitati a partecipare alla festa che sarà rallegrata da "Il circo incantato".