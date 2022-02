Scontro auto-furgone in via Cardone: 2 feriti lievi

VASTO - Scontro tra auto e furgone in via Luigi Cardone. È accaduto oggi pomeriggio, poco prima delle ore 15:00, quando per cause in corso di accertamento un'autovettura Volkswagen si è scontrata con un furgone Ford.

Fortunatamente solo lievi le ferite per entrambi i conducenti, un 42enne e un 31enne, entrambi di Vasto. Sul posto sono intervenuti per i rilievi gli agenti della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.