Per il vento si sono staccati pezzi di lamiera dal cantiere abbandonato del Residence Rossetti

VASTO - «A causa del forte vento, nella mattinata, alcuni pezzi di lamiera si sono staccati dal cantiere abbandonato del Residence Rossetti e sono pericolosamente volati nel vicino cortile del Liceo Pudente, in particolare sulla pista di atletica. Questo fenomeno ha evidenziato la pericolosità del residence abbandonato e sotto sequestro, e poteva causare danni maggiori a cose e persone, visto che nel cortile del Liceo, e lungo la pista, gli studenti svolgono attività sportiva e anche la ricreazione». Lo affermano in una nota i consiglieri di Fratelli d'Italia, Vincenzo Suriani e Francesco Prospero.

«Crediamo - proseguono i due esponenti di FdI - che il Residence Rossetti, che è già stato oggetto di numerosi dibattiti durante la scorsa consiliatura, non sia stato adeguatamente messo in sicurezza e l'episodio delle lamiere trasportate dal vento lo dimostra palesemente. Crediamo dunque sia il caso che il Comune intervenga con una nuova ordinanza per la messa in sicurezza del cantiere, che i custodi del Residence provvedano a eliminare i pericoli, e ci riserveremo di portare di nuovo a breve la questione in Consiglio Comunale attraverso una interrogazione».