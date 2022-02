Kung fu, buoni risultati a Velletri per la Scuola di Carmine De Palma

VASTO - Domenica 20 febbraio a Velletri (Roma), la Scuola di Kung Fu del M° De Palma Carmine, con le sedi a Termoli, Vasto e Petacciato, ha partecipato alla Tappa del Campionato Interregionale del Centro Italia della Federkombat (Federazione italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate) nella specialità Kick Light, riportando tutti gli atleti sul podio, quindi piazzati e di diritto già qualificati per l’altro evento che si terrà a fine marzo a Jesolo, cioè al Criterium 2022, dove poi da qui si passerà all’ultima tappa che sarebbe il Campionato italiano assoluto nel mese di maggio.

Si sono classificati nelle categorie cadetti: Pasciullo Gioele e Di Biase Michele;

nelle categorie juniores: Coppa Alessio, Caruso Manuel e Zucaro Angelo;

nella categorie seniores: Fiore Lisa, Spalletta Mattia e Berchicci Giuseppe.

Il Maestro De Palma Carmine è contento dei risultati dei sui atleti - anche in questo periodo, ancora un po' particolare per la pandemia - che comunque dimostrano sempre tanta voglia di allenarsi e vincere, ritenendo che bisogna continuare ad allenarsi seriamente per migliorare là dove ci sono degli errori.

“Abbiamo dimostrato ancora una volta il nostro bagaglio tecnico la nostra preparazione e la nostra professionalità”, sono queste le parole del Maestro De Palma, che aggiunge “saremo sempre più che determinati e con voglia di vincere”.

Adesso si torna subito in palestra ad allenarsi per migliorare e crescere sempre di più in vista delle prossime gare, cercando di migliorare al meglio su tutto per essere sempre pronti a vincere e catturare il podio.