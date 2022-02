Il Consiglio comunale di Vasto si riunirà il 28 febbraio alle ore 9

VASTO - Il Consiglio Comunale si terrà in seduta di prima convocazione venerdì prossimo, 25 febbraio, alle ore 9 ed in seconda convocazione lunedì 28 febbraio, sempre alle ore 9.

A darne notizia è il Presidente Marco Marchesani.

Questi gli argomenti in trattazione.

1. Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art.243-bis, D.Lgs. n. 267/2000)

2. Ratifica deliberazione di Giunta comunale n.20 del 04.02.2022 avente ad oggetto " Variazione al bilancio 2021-2023 Annualità 2022 in esercizio provvisorio - Lavori di somma urgenza per la difesa costiera dei tratti interessati da gravi fenomeni erosivi in località Vignola (art.175, commi 4 e 5-bis del D.Lgs.n.267/2000)

3. Ratifica deliberazione di Giunta comunale n.23 del 10.02.2022 avente ad oggetto " Variazione al bilancio 2021-2023. Annualità 2022 in esercizio provvisorio a seguito di assunzione di n. 1 unità lavorativa a tempo determinato con fondi provenienti dall'Agenzia per la coesione territoriale ( art.175, commi 4 e 5-bis del D.Lgs.n.267/2000)

4. Ratifica deliberazione di Giunta comunale n.30 del 17.02.2022 avente ad oggetto " Variazione al bilancio 2021-2023. Annualità 2022 in esercizio provvisorio. Finanziamento ministeriale per ampliamento posti nel sistema di accoglienza e integrazione (SAI) Progetto SIPROIMI (art.175, commi 3 A), 4 e 5-bis del D.Lgs.n.267/2000)

5. Mozione ex art. 57 Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale di Vasto per il "potenziamento delle condizioni di sicurezza del Vastese.