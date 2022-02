Rifiuti abbandonati, l’Amministrazione: "Prenderemo seri provvedimenti"

MONTEODORISIO - Rifiuti abbandonati in varie zone del paese. Lo rende noto l'amministrazione comunale che condanna "con forza questo gesto di qualcuno che non sa cosa vuol dire far parte di una comunità. La nostra Polizia municipale si sta coordinando con la EcoLan per la rimozione e, contestualmente, si cercheranno eventuali tracce del responsabile. Di fronte a questi atti di inciviltà, che purtroppo continuano a verificarsi, siamo costretti a prendere a breve dei seri provvedimenti".