La Scuola Primaria Incoronata premiata al concorso “E’ bello vivere!”

Il tema della vita in tutte le sue forme di espressioni, ha rappresentato il filo conduttore della XVII edizione del concorso di fotografia, poesia, disegno e pensiero libero, promosso dall’Associazione “Domenico Allegrino” odv di Pescara dal titolo: ”E’ bello vivere!” che è insito in ogni persona e in tutti gli esseri viventi. Come ogni anno il concorso ha registrato un’imponente adesione di partecipanti delle varie scuole di ogni ordine e grado comprese tra le province di Pescara e Chieti, tra le quali si è distinta con successo la Scuola Primaria Incoronata della Nuova Direzione Didattica di Vasto. La presidente la dottoressa Antonella Allegrino, in una diretta facebook, ha ringraziato e proclamato i vincitori premiati con un attestato e un calendario di partecipazione, testimoniando il valore intrinseco della vita, vissuto anche dal fondatore Domenico Allegrino, che ha sempre messo in risalto la diffusione della cultura e della solidarietà.

La Dirigente Scolastica, la Dottoressa Concetta Delle Donne della Nuova Direzione Didattica, ha favorito con entusiasmo la piena realizzazione del percorso formativo, legato alla macro area solidale del PTOF, visto come momento di condivisione e sviluppo delle competenze di ciascun alunno partecipante ,svoltosi in un clima stimolante ed inclusivo. Affrontare la complessità dualistica della vita, richiederebbe rispetto e silenzio … Dobbiamo scoprire accanto alla sua unicità, anche la sua inviolabilità,perché la vita va accolta ,ma deve trovare un “grembo” culturale, spirituale e sociale, per difenderla ed amarla. Stiamo vivendo una sorta di esondazione verso territori etici e morali attraverso i quali nessun potere ha una specifica peculiarità. Quindi pensare che sia “Bello vivere” richiede un’educazione continua alla vita, attuata anche tra i banchi di scuola, con un’apertura di cuore, che si trasforma lentamente “da cuore di pietra- in cuore di carne”. Dare un senso alla nostra vita appare come una risposta del tutto personale e dipende da come essa venga vissuta. Attraverso i diversi modi di concepirla, permangono, però alcuni valori comuni ed assoluti come: il diritto alla vita e alla libertà di ricercare la felicità con ogni mezzo, nel pieno rispetto degli altri.

La felicità che ognuno cerca di raggiungere delinea la personalità dell’individuo, quindi la possibilità di essere se stessi.

Durante i vari momenti di progettazione e realizzazione di esso, si è condiviso il valore della bellezza della vita del suo significato più profondo.

Gli alunni vincitori, appartenenti alle varie classi del plesso Incoronata, sono i seguenti:Micaela Di Viesti ( sez. disegno-” E’ bello vivere insieme e felici”, classe 1°A); Federica Tana (sez. pensiero libero - : ”Pensieri liberi” classe 2 ° A), Marcella Di Pinto (sez. disegno-:”E’ bella la vita”,classe 2°A); Sophie Passucci (sez. disegno- “E’ bello vivere!“,classe 3°A); Abigail Silano (sez. disegno -“L’amicizia”, classe 3°B); Stefano Adriano (sez. disegno-“E’ bello vivere!” classe 4° A); Francesco Di Berardino ( sez. poesia-“E’ bello vivere!”, classe 4°B); Ilaria Sticca (sez. disegno- “E’ bello vivere!”, classe 5°A).

Tutti i docenti del plesso hanno creduto nell’iniziativa solidale lavorando con grande impegno e professionalità quali: Marisa D’Ovidio(referente di plesso e del PTOF), Nicola Daloia, Antonella Zocchi, Adele Aversano, Silvana Di Pietro, Marina Franchella, Maria Stella Desiderio, Lola Vitelli, Sonia Di Martino,Marianna Piccirilli, Chiara Fantini, Federica Ferrante, Marina Provicoli, Lucia Cinquina, Fabiana Carovilla,Laura Gambacorta,Valentina Giovannangelo, Roberta Ruzzi, Angela De Luca.La scuola di oggi ,quindi,rappresenta un’istituzione destinata all’istruzione e all’educazione, un ambiente dove coltivare relazioni autentiche condivise tra i docenti, le famiglie, i dirigenti e gli studenti, per permettere loro di esperire la conoscenza ,appassionarsi ad essa,godere del sapere e dell’apprendere, ma anche a sapersi distanziare, sapersi oggettivare ed accettare ”in toto” la realtà che ci circonda,con un ritmo sano e proprio della vita stessa, guaritrice di ogni aspettativa, per cogliere l’anelito del progredire in una ecologia dell’azione. Accogliamo tutti il pensiero di Madre Teresa: ”La vita è un sogno,fanne una realtà”.

I docenti della Scuola Primaria Incoronata