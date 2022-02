Iniziativa della Coldiretti "Mangio per conoscere e conosco ciò che mangio"

VASTO - Una sana alimentazione aiuta l'apprendimento e la concentrazione, in una logica di sviluppo per i cittadini-consumatori di domani, orientato ad un corretto stile di vita e un consapevole modello di consumo a tutela dell’ ambiente.

La Nuova Direzione Didattica Vasto ha aderito al progetto formativo della Coldiretti “Mangio per conoscere e conosco ciò che mangio" con lo scopo di promuovere nei bambini abitudini alimentari sane, stimolando l'abbandono di comportamenti errati.

Nelle attività proposte si affronteranno i temi della sostenibilità, della tutela dell'ambiente, del mondo della campagna, del modello di agricoltura sostenibile che contraddistinguono in modo distintivo l'Italia e il Made in Italy agroalimentare. Nel percorso progettuale sono previsti incontri on line con esperti del settore agroalimentare e un una esperienza didattica presso una fattoria per approfondire in presenza le conoscenze sulla filiera del miele e del mondo delle api, risorsa preziosa dell’ecosistema, scelta tra le proposte dalla Coldiretti dalle classi quarte dell’Istituto. Il dirigente scolastico, Concetta Delle Donne, sottolinea come "nelle 33 ore di Eucazione civica previste nel curricolo di Istituto come da Legge 20 agosto 2019, n. 92 l’educazione ambientale, lo sviluppo eco-sostenibile e la tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari siano espressamente indicate come priorità. L’Istituto non è nuovo a percorsi progettuali di questo tipo, come la Didattica del Territorio, anche attraverso sperimentazioni inserite nel Piano dell’offerta formativa già da qualche anno con attività di ricerca-azione".

“Il percorso, inoltre, ben si presta ad una riflessione sull’obiettivo 2 della Agenda 2030 dell’ONU, sulla sicurezza alimentare, il miglioramento della nutrizione e la promozione di un’agricoltura sostenibile. È giunto il momento di ri-considerare come coltiviamo, condividiamo e consumismo il cibo - si legge nel documento delle Nazioni Unite- per assicurare una produzione di cibo sufficiente a soddisfare la domanda, un’alimentazione più nutriente, migliorare le condizioni di vita delle comunità agricole. Non è mai troppo presto per educare i bambini alla consapevolezza e alle giuste rivendicazioni sul proprio futuro”.