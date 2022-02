Futsal Vasto, netto successo dell’Under 19 contro lo Sport Center

VASTO - Non si ferma il Futsal Vasto Under 19, che resta ancora a punteggio pieno. Ieri, al Polo San Gabriele di Vasto, con un netto 4-0 ai danni dello Sport Center Celano è arrivata la quarta vittoria in altrettante gare per la squadra allenata da Giacomucci.

In particolare evidenza Cagnazzo e Notarangelo, i due che hanno confezionato il gol del vantaggio; il primo ha servito il compagno con la maglia numero 6, che dalla distanza ha sfoderato un gran sinistro che si è infilato sotto l'incrocio dei pali, sbloccando il match dopo appena due minuti di gioco. Lo stesso, al 9° del secondo tempo, dopo una bella azione corale da lui avviata, è andato al tiro con il mancino centrando il palo, sulla ribattuta è andato di nuovo alla conclusione, stavolta con il destro, sulla cui respinta del portiere avversario si è avventato Ercolano, che ha fatto 2-0.

Il merito della terza rete lo si deve innanzitutto a Cagnazzo, scaltro a recuperare palla, ad avanzare con la sfera tra i piedi per alcuni metri e a mettere in mezzo per Coppola, che a porta sguarnita, dopo l'uscita del portiere, non ha sbagliato. Ancora Cagnazzo al 27° della ripresa ha fornito il terzo assist di giornata, questa volta per Di Donato, che a un passo dalla porta ha dovuto solo appoggiare firmando il poker biancorosso.

Domenica prossima i giovani biancorossi riposeranno, con il ritorno in campo che è fissato per lunedì 6 marzo in casa de La Fenice. Nel prossimo week-end però giocheranno l'Under 15 contro i pari età della Vigor Lanciano e l'Under 17, che invece farà visita al Tombesi.

g.d.c.