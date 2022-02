Eccellenza, Bacigalupo Vasto Marina sconfitta 3-1 da L’Aquila

VASTO - Arriva ancora una sconfitta, la seconda consecutiva, per la Bacigalupo Vasto Marina. La squadra di Borrelli perde 3-1 in casa contro L'Aquila nel match della 23ª giornata del campionato di Eccellenza.

I gol arrivano tutti negli ultimi 20 minuti di gioco. I vastesi si ritrovano nel giro di un minuto, tra 69° e 70°, sotto di due gol; il classe '99 Letto è bravo al 86° a ridare speranze ai suoi, spente qualche secondo più tardi dagli aquilani con Carbonelli. Con questo risultato i biancazzurri scendono al 16° posto in classifica, superati dal Penne.

Il Lanciano a Sambuceto non va oltre il 2-2, ma le sue avversarie dirette in classifica non ne approfittano, permettendo ai frentani di restare al 5° posto, in piena zona play-off.

Steccano le squadre vastesi nella 15ª giornata del campionato di Seconda Categoria. Il Vasto United viene fermato sul 1-1 - a segno Lizzi - a Villa Santa Maria; un punto che comunque permette di aumentare a 4 punti il vantaggio sulla Virtus Vasto, sconfitta 2-0 in casa dell'Altinese.

g.d.c.