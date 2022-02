Raupys trascina la Vasto Basket: Magic Basket Chieti battuto

VASTO – In un PalaBCC pieno di entusiasmo la Vasto Basket vince 96-91 in rimonta contro la Magic Basket Chieti trascinata da uno stellare Raupys, senza alcun dubbio l'MVP del match valido per la 7ª giornata di ritorno della Serie C Gold.

I biancorossi allenati da Di Salvatore, nonostante una bella partenza, si sono ritrovati sin dal primo quarto sotto nel punteggio, messi in difficoltà soprattutto dal 6 neroverde Gialloreto, brillante soprattutto nelle prime due frazioni e nettamente il migliore dei suoi.

Con un terzo quarto stratosferisco (31-17 il risultato della frazione) però i vastesi hanno rimontato i chietini, raggiunti e superati nel risultato. Così la squadra Di Salvatore con una bellissima prestazione si porta a casa il derby e supera in classifica l'Unibasket Lanciano, sconfitto ieri contro il Teate Chieti, portandosi al 2° posto.

LA CRONACA

Non parte male la Vasto Basket, che a inizio match viene trascinato da Raupys, il quale al termine dei primi 10 minuti di gioco riporta 7 punti. Alla metà della prima frazione la squadra biancorossa si fa però superare nel punteggio dagli ospiti, che chiudono in vantaggio con il 20-24, frutto anche dei 7 punti del proprio leader tecnico, Stonkus. Da segnalare nella prima frazione due tiri da tre punti messi a segno da Murolo.

Nella seconda frazione la squadra di Di Salvatore prova a ridurre lo svantaggio grazie all’ingresso di Di Tizio, che colleziona 5 punti, ma il Magic Basket Chieti si dimostra comunque superiore, per merito soprattutto della brillante prestazione di Gialloreto, che arriva a ben 17 punti, più di tutti, al termine del primo tempo. Si va dunque a riposo sul punteggio di 38-49.

Nel terzo quarto però la Vasto Basket, trascinata dal proprio pubblico, si scatena compiendo una rimonta entusiasmante. Raupys (11 punti), Rupil (9 punti) e Di Tizio (6 punti) si prendono per mano la squadra, che raggiunge e supera nel risultato i neroverdi, nelle cui fila brilla ancora il numero 6 Gialloreto con 9 punti messi a segno. Il risultato della terza frazione è 31-17, con il quale i biancorossi si portano sul 69-66 nel punteggio complessivo.

Nell'ultimo quarto, sull'onda dell'entusiasmo e guidato dagli spalti in festa, continua a volare. Al centro della scena, manco a dirlo, Raupys, che mette in cascina altri 13 punti arrivando a 33 totali, più di qualsiasi altro. In evidenzia nei 10 minuti conclusivi di match anche Murolo con 8 punti messi a segno, che porta il totale a 17. Il match finisce così 96-91 facendo esplodere il PalaBCC di Vasto.

g.d.c.