Futsal Vasto, impresa sfiorata a Sulmona

VASTO - Era una trasferta quasi proibitiva quella a Sulmona per il Futsal Vasto, che però ha tirato fuori gli artigli facendosi valere. I biancorossi sono usciti dal match con la capolista di Serie C1 a testa alta, nonostante la sconfitta per 7-6.

Una partita rocambolesca che ha visto la squadra di mister Rossi rispondere subito al vantaggio dei padroni di casa, prima con il pari di Tallarino e poi con il vantaggio di Di Donato. Al pareggio e al nuovo sorpasso del Sulmona, il Futsal Vasto ha controbattuto con il gol di Cagnazzo; al termine della prima frazione si arriva sul 4-4, a segno ancora Tallarino per i biancorossi.

Nel secondo tempo segna una doppietta Luis Miguel, che pareggia i conti dopo che il Sulmona si era riportato avanti di due, ma non basta perché nel finale la squadra di casa mette a segno il gol del definitivo 7-6.

Perde anche il Futsal Lanciano, sconfitto in casa 2-0 dal Minerva; i frentani sono ancora quinti, in attesa del match di oggi tra Hatria Team, che può andare a pari punti con una vittoria, e Lisciani Teramo. Mercoledì in programma la sfida tra Futsal Vasto, ancora invischiato in zona play-out, e Futsal Lanciano.

In Serie C2 la Vigor Lanciano si è fatta superare nel risultato (4-6 il finale) e in classifica dal Montesilvano e ora occupa la terza posizione.

