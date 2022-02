Alessia Stivaletta protagonista della rimonta del Chieti femminile

VASTO - Non c'è domenica in cui Alessia Stivaletta non sia protagonista. L'attaccante vastese del Chieti femminile è stata una delle artefici della rimonta del Chieti femminile in casa del Coscarello, battuto 7-1 nel match valido per 17ª giornata del girone C di Serie C. La squadra neroverde infatti, a sorpresa, si è ritrovata sotto di un gol dopo appena 8 minuti.

Lo svantaggio però non ha demoralizzato la capolista, che poco dopo è tornata a esprimere tutto il proprio potenziale cominciando la rimonta già 3 minuti più tardi. Alessia Stivaletta è entrata nell'azione del rappoddio di Colavolpe, arrivato dopo che il suo tiro è stato respinto dal portiere avversario. Il gol per la numero 11 è arrivato poco prima dell'intervallo, quando ben imbeccata da Cutillo ha superato il portiere e un paio di difensori e ha firmato il 3-1. A inizio secondo tempo è arrivata anche la doppietta per la vastese, che su calcio di punizione di Russo di testa ha segnato anche la rete del momentaneo 5-1.

Nel tabellino anche le firme di Ferraro, Russo, Giuliani (doppietta anche per quest'ultima). Così il Chieti rimane incredibilmente ancora a punteggio pieno - 17 vittorie su 17 partite - e Alessia Stivaletta resta al comando, stavolta in solitaria, della classifica marcatori con 29 gol.

g.d.c.