Vastese, occhio: la Matese viene da quattro risultati utili di fila

VASTO - Alla fine di una settimana complicata, domani la Vastese ospiterà in un Aragona ancora deserto la Matese per la partita della 21ª giornata di Serie D. Un avversario, distante sei punti in classifica, non semplice da affrontare, soprattutto in questo periodo, perciò gli uomini di D'Adderio non si devono far distrarre dalla questione stadio.

La squadra campana nel 2022 non ha mai perso e viene, per l'appunto, da quattro risultati utili consecutivi, tre pareggi e una vittoria. In queste quattro partite si è dimostrata una squadra che non molla mai, riuscendo sempre a recuperare da una situazione di svantaggio. Contro il Trastevere, il 2 febbraio scorso, è riuscita due volte a trovare il pareggio dopo essere andata sotto (2-2 il finale), mentre domenica scorsa in casa contro la Vastogirardi ha risposto allo svantaggio segnando 3 gol (3-1).

I biancorossi dovranno fare attenzione a Fabiano e Ricciardi, che garantiscono grande qualità nel possesso palla alla squadra verdeoro, che ha recentemente acquistato il difensore classe 2003 Szyszka, di cui molto bene ha parlato il tecnico Urbano in una recente intervista: "Ci dà garanzie sul piano fisico, tecnico e anche tattico e mi permette di giocare con un over, un giocatore più esperto, in avanti".

Particolarmente in forma sono l'attaccante argentino classe '93 Luis Galesio - 3 gol e 3 assist nelle ultime quattro partite - e Ricamato, che pur essendo un centrocampista ha già trovato 4 reti in campionato, di cui 2 negli ultimi tre match.

Se la Vastese vorrà continuare a sognare domani deve tirar fuori tutta la propria forza.

g.d.c.