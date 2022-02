Roberto Inglese torna in campo ma il suo Parma perde

VASTO - Una gioia a metà per Roberto Inglese, che oggi dopo quattro partite di assenza per un affaticamento muscolare è tornato in campo per il match della 24ª giornata di Serie B. Al Tardini di Parma il numero 45 dei padroni di casa, partito dalla panchina, è entrato al 59°, quando la Ternana aveva appena segnato il gol del 3-2, dopo la rimonta degli emiliani dal 2-0 al 2-2.

L'attaccante originario di Vasto è andato subito vicino alla rete del possibile 3-3 con una grande giocata individuale. Al 68° dopo una bella sponda di testa di Simy su cross dalla destra di Felix Correira, Inglese, spalle alla porta, ha stoppato palla con il petto, se l'è sistemata con il destro e girandosi è andato al tiro sfiorando il palo alla sinistra del portiere avversario. Nel finale poi il vastese ha avuto un'altra occasione, ma il suo tiro dal limite dell'area non ha centrato lo specchio della porta.

Inglese dunque ha mostrato tanta voglia di tornare a giocare, senza però riuscire ad evitare la sconfitta del suo Parma, che mantiene a 5 punti il vantaggio sulla zona play-out. Ora martedì i gialloblù saranno impegnati nella complicata trasferta di Pisa, che viaggia nei piani alti della classifica.

g.d.c.