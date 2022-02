Promozione, successo per il San Salvo e l’Ortona

SAN SALVO - Grande vittoria del San Salvo, che torna da Francavilla con i tre punti. Nella partita valida per la 16ª giornata del girone C del campionato di Promozione, i biancazzurri vincono 3-0 al Valle Anzuca grazie alla doppietta del classe 2003 Seck e alla rete di D'Alessandro. Così la squadra sansalvese accorcia il distacco dalla zona salvezza, ora a 3 punti.

L'Athletic Lanciano perde in casa con il San Giovanni Teatino con il pesante passivo di 5-1; a nulla è bastato il gol di Marongiu. I frentani restano il fanalido di coda in classifica e vedono allontarsi il penultimo posto, il primo valido per l'accesso ai play-out, a 3 punti.

Ottiene un'importante vittoria l'Ortona, che vince 3-0 lo scontro diretto contro il Miglianico - a segno Dragani, Delle Donne, Ndiaye - staccandolo in classifica, dove occupa ora il secondo posto, a un solo punto dal primo occupato dall'Union Fossacesia, oggi fermato sul 2-2 in casa della Casolana.

g.d.c.