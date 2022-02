La promo del tour dei Karakaz di Michele Corvino "appare" in Corso Buenos Aires a Milano

Il tour dei Karakaz, il cui leader è Michele Corvino, 22 anni di Vasto, "appare" sugli schermi in Corso Buenos Aires a Milano. Prosegue dunque a gonfie vele l'avventua musicale di Michele dopo la partecipazione all'edizione 2021 di X Factor assieme ai compagni musicisti Luigi Pianezzola, Massimo Deliberi e Sebastiano Cavagna dove è arrivato fino al secondo live show. Nelle divese esibizioni in tv i Karakaz hanno conquistato il pubblico in studio e ottenuto sempre buoni apprezzamenti dai giudici. Per Michele Corvino per i Karakaz, dunque, X Factor è stato decisamente un trampolino di lancio e siamo sicuri che anche il tour live sarà un successo.