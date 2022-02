Consiglieri centrodestra: “È online il bando per tre posti comunali a tempo indeterminato”

VASTO - Dopo mesi di attesa è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 18 febbraio il concorso pubblico per tre posti da messo notificatore del Comune di Vasto. Possono partecipare tutti i diplomati che abbiano maturato anche la qualifica di messo notificatore, ai sensi dei commi 158, 159 e 160 del comma 1 della legge 296/2006.

"Come sempre avviene - comunicano in una nota congiunta i consiglieri di centrodestra in consiglio comunale Vincenzo Suriani (Fratelli d’Italia), Francesco Prospero (Fratelli d’Italia), Guido Giangiacomo (Vasto al Futuro), Antonio Monteodorisio (Forza Italia) e Sabrina Bocchino (Lega) - il Comune di Vasto si è ben guardato dall’ avvisare la cittadinanza con un comunicato stampa o attraverso i social network. Silenzio assoluto dallo staff del Sindaco e dai suoi molti collaboratori e assessori, così, ancora una volta ci dobbiamo sostituire noi a loro per comunicare la notizia ai cittadini interessati".

Per partecipare al concorso bisognerà inviare la candidatura al link https://candidaturespid.software-ales.it che rimarrà attivo per 30 giorni, dopo aver ovviamente conseguito la qualifica di messo presso un ente accreditato.

"Invitiamo comunque i cittadini ad andare in municipio - continuano i consiglieri - a informarsi o a chiamare il numero verde 338.3331423. Ci sembra inoltre di capire che il Comune di Vasto, per rendere più complicato l’accesso a coloro che vogliono presentare la domanda di concorso, abbia inserito lo SPID come unico requisito per presentare l’istanza, e non per esempio la carta d’identità elettronica. Su questo, e sugli altri temi, chiederemo a breve chiarimenti nelle sedi opportune".