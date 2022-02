"Il concorso pubblico è stato da tempo annunciato dall’amministrazione"

L’Amministrazione comunale di Vasto, guidata dal sindaco Francesco Menna, replica alle dichiarazioni dei consiglieri Vincenzo Suriani, Francesco Prospero, Guido Giangiacomo, Antonio Monteodorisio e Sabrina Bocchino per il concorso pubblico del Comune di Vasto per la copertura a tempo indeterminato e pieno di tre posti di istruttore amministrativo (qui la nota stampa dell'opposizione).

"Con la primavera in arrivo", si legge in una nota diffusa dal Comune di Vasto, "i cinque consiglieri si sono svegliati dal torpore e questa mattina pubblicizzano un concorso pubblicato solo ieri e annunciato da tempo dall’Amministrazione comunale, e già attaccato, nel settembre scorso dai consiglieri di Fratelli d’Italia. In merito alle critiche per l’utilizzo dello SPID per la presentazione delle domande, appare grave che i consiglieri non sappiano che l’accesso con lo SPID (identità digitale) sia obbligatorio dal 30 SETTEMBRE 2021 per accedere ai servizi PA. E’ quanto dispone il Decreto Legge “Semplificazione e innovazione digitale” – D.L. 16 LUGLIO 2020 N.76, CONVERTITO IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, che manda «in pensione» le vecchie credenziali semplici fatte da username e password. Una informazione in maniera corretta è stata data dai rappresentanti dell’opposizione, il numero di telefono a cui sarà possibile rivolgersi per avere informazioni".

L'Amministrazione comunale comunica di seguito tutte le info sul concorso:



Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n.3 (tre) posti di istruttore amministrativo - categoria giuridica "C" - Posizione economica C1 - Qualificato anche per le funzioni del messo notificatore - Area demografica



link per le candidature online qui



assistenza telefonica e email: 338.3331423 - assistenza@software-ales.it

giorni/orari assistenza telefonica: dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 17