Rincari bollette gas e luce, anche a Vasto gli utenti accusano il colpo / VIDEO

VASTO - Si celebra oggi la Giornata internazionale del risparmio energetico, in un periodo in cui gli utenti iniziano ad accusare i colpi dei primi rincari annunciati già a fine 2021.

I primi aumenti si sono notati nel secondo trimestre dell’anno scorso: + 3,8% per l’elettricità e + 3,9% per il gas. Poi il prezzo del gas è impazzito e con il terzo e il quarto trimestre 2021 anche le bollette si sono messe a volare. Di quanto? In un anno gli aumenti sono stati del 131% per la luce e + 94% per il gas naturale.

E adesso com'è la situazione? Quanto i cittadini hanno accusato gli ultimi aumenti delle bollette? Lo abbiamo chiesto a loro...