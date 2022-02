Incidente sul lavoro. Elisoccorso in azione nella zona industriale di San Salvo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Il ferito è un pensionato di 63 anni, di San Salvo, che stamattina intorno alle 9:00 era salito sul cestello di un muletto per potare un albero, ubicato all'interno di un'area di una ditta, i cui rami sporgevano sulla strada pubblica. Per motivi ancora in corso di accertamento il muletto si è capovolto e l'uomo è caduto, rimanendo gravemente ferito. Il malcapito è stato trasportato a bordo dell'elisoccorso all'ospedale di Pescara.