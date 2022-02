Futsal Vasto, che tegola: infortunio per Capitan Gaspari

VASTO - Non è un periodo fortunato per il Futsal Vasto. Dopo l'amara sconfitta nel match di martedì scorso contro l'Hatria Team, in cui nel tentativo di trovare il pari nel finale i biancorossi hanno subìto due gol dalla distanza, ora la squadra di mister Rossi deve fare i conti con una pesante tegola.

Come annunciato dal club sui propri social, Mauro Gaspari ha riportato la frattura del dito mignolo della mano destra, per il quale è necessario l'intervento chirurgico. In pratica, per il capitano del Futsal Vasto la stagione è già finita. La squadra, sabato alle 15:00, proverà a regalargli un successo nel difficile match in trasferta contro il Sulmona Futsal.

g.d.c.