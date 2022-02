Apertura Centro Lube a Vasto, una settimana di omaggi esclusivi

La prima cucina Lube, risale all’anno 1956 e, ad oggi, è ancora funzionate ed è possibile vederla sul sito.

Da quel giorno l’azienda non ha mai smesso di produrre le sue cucine componibili e in questo momento è un colosso mondiale sinonimo di affidabilità e stile. Da lunedì 21 febbraio, a Vasto Marina, sarà possibile acquistare un’autentica cucina Lube presso il nuovo centro Lube gestito dalla famiglia Petrarca.

Nello store sarà possibile toccare con mano la qualità e ammirare la fattura dei mobili, non solo della cucina, ma anche della zona living. Un consulente preparato sarà disponibile alla progettazione dei vostri spazi su misura in modo completamente gratuito, avvalendosi del supporto di programmi grafici che vi aiuteranno ad avere un’idea realistica di quello che potrà essere realizzato per voi. Inoltre, solo dal 21 al 26 febbraio, sarà attiva una promozione esclusiva: per chiunque volesse acquistare una nuova cucina piano a induzione, lavastoviglie, piano in okite e lavatrice saranno in omaggio!

Prenotate da subito il vostro appuntamento, la promozione durerà solo una settimana, potete chiamare il numero 0873 583323 e seguire le pagine sui social per restare sempre aggiornati sulle nuove offerte.

L’apertura del nuovo Centro Cucine Lube sarà lunedì 21 alle ore 9:30 in via dei Martiri Istriani 1, Vasto Marina.

