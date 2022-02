Aggredisce la convivente. Arrestato un uomo di Monteodorisio

Nel corso della giornata di lunedì 14 febbraio scorso, i Carabinieri della Stazione di Cupello, intervenuti a Monteodorisio per una lite in famiglia, hanno arrestato un 42enne del luogo per lesioni e maltrattamenti in famiglia, commessi nei confronti della propria convivente.

L’uomo, a seguito dell’ennesimo litigio per motivi di gelosia, aggrediva con calci e pugni la propria convivente, la quale trasportata presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Vasto, veniva giudicata guaribile in giorni 15 per una ferita lacero contusa al naso e diverse contusioni su tutto il corpo.

L’arrestato, collocato alla misura degli arresti domiciliari in abitazione diversa da quella familiare, nella giornata di ieri 17 febbraio, è stato accompagnato presso il tribunale di Vasto dove si è tenuta la prevista udienza di convalida, a seguito della quale il GIP competente, oltre a convalidare l’arresto, ha adottato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa.