Vasto Basket, domenica arriva il miglior marcatore di C GOLD

VASTO - Dopo due settimane di stop forzato a Vasto si torna a respirare aria di pallacanestro. Domenica alle 18.00 la Vasto Basket ospiterà al PalaBCC il Magic Basket Chieti, che in classifica segue a due punti anche se con due partite in più rispetto ai biancorossi.

La squadra di coach Di Salvatore dovrà fare molta attenzione ai chietini, che hanno dalla propria parte Darius Stonkus, il cestista di Serie C Gold ad aver totalizzato più punti di tutti, precisamente 295, 35 in più del primo degli inseguitori in classifica marcatori, Seguenti Monacelli della New Fortitudo Isernia. Non solo perchè nelle prime undici posizioni della classifica dei giocatori con più punti i rappresentanti del Magic sono ben tre, mentre la Vasto Basket ne ha uno in meno (solo Raupys e Rupil).

Oltre a Stonkus, quindi la difesa biancorossa dovrà cercare di contenere anche lo spagnolo Perez (219 punti totalizzati, 16.8 di media a partita) e il classe '99 Bergamo, che invece ha collezionato 182 punti, in media 14 a match. Inoltre, il prossimo avversario della squadra vastese viene dall'importante derby vinto contro la Teate Chieti, che ha dato entusiasmo al gruppo allenato da Corà.

A far ben sperare Di Salvatore e i suoi è lo scarso stato di forma in trasferta del Magic Basket Chieti, che ha perso tutte le ultime tre partite giocate fuori casa. Al di là di questo, servirà massima attenzione e uno spirito molto forte, come ha voluto far intendere il club lanciando la promozione "Rosso Passione".

g.d.c.