Vastese, lo stadio Aragona rimane chiuso ai tifosi

VASTO - Doccia fredda per la Vastese e i suoi tifosi. Il club biancorosso, dopo che qualche giorno fa il presidente Bolami aveva annunciato un incontro con il sindaco Francesco Menna e la Commissione, ha comunicato attraverso i propri canali social che al momento lo stadio Aragona non riaprirà ai tifosi. La società aragonese ha anche annunciato che sabato mattina i presidenti Bolami e Scafetta insieme al vice presidente Salvatorelli terranno una conferenza stampa proprio per far chiarezza sulla questione stadio.

Svanisce intanto la speranza di rivedere gli spalti pieni - in base alla capienza al momento consentita a livello nazionale - già da domenica prossima, in occasione del match contro il Matese, che come capitato con le precedenti partite giocate in casa, prevedibilmente verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Vastese. Tanta amarezza per la tifoseria biancorossa, che avrebbe voluto commemorare allo stadio Aragona Piero Americo, collaboratore del club scomparso qualche giorno fa.

g.d.c.