Sola in casa, 85enne cade e resta incapace di muoversi per l’intera notte

CASALBORDINO - È una storia fortunatamente a lieto fine quella avvenuta stamattina in località Miracoli di Casalbordino. Un vicino, bussando alla porta di una signora di 85 anni che vive da sola, nel non sentirla rispondere ha allertato la polizia locale. Tempestivo l'intervento degli agenti che, arrivati di fronte all'abitazione della donna, hanno constatato che si lamentava e che non poteva comunicare e aprire.

I due vigili hanno subito allertato il 118 e, improvvisandosi “scassinatori”, hanno forzato una finestra e sono entrati nell’abitazione, trovando la signora riversa sul letto della camera da letto. L'anziana era in quella posizione e non riusciva ad alzarsi dalla sera precedente. Era cosciente ma appariva sofferente ed ha poi spiegato, all’arrivo dei sanitari, che era caduta in bagno e si era trascinata verso la camera da letto. I sanitari non hanno ritenuto necessario il ricovero della donna.