Proroga della chiusura dei tribunali minori, le reazioni dei politici

VASTO - Sulla proroga della chiusura dei tribunali minori d'Abruzzo, dopo le reazioni del sindaco di Vasto Francesco Menna e di Lanciano Filippo Paolini, del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e della deputata Carmela Grippa, arriva l'intervento di altri esponenti del mondo politico.

Il capogruppo in Regione di Fratelli d'Italia Etelwardo Sigismondi esprime “ soddisfazione per l'approvazione dell'emendamento che proroga la chiusura dei Tribunali al 1 gennaio 2024. Un risultato ottenuto grazie alla tenacia dei territori, attraverso un grande lavoro di condivisione ed azioni di costante raccordo tra Regione, Comuni, Ordini professionali e parlamentari, e anche grazie all’ininterrotto impegno del presidente Marsilio. L’obiettivo primario da raggiungere in queste ore era quello di non privare l'Abruzzo dei quattro importanti presidi di legalità . Oggi ha vinto lo spirito di unità che la politica abruzzese è riuscita ad attuare. Siamo consapevoli di come la proroga sia una misura di carattere temporaneo ed è, dunque, indispensabile che si prosegua, da subito, con lo stesso lavoro di squadra ad una soluzione definitiva per il riordino della geografia giudiziarie che non penalizzi i territori. Fratelli d’Italia continuerà, responsabilmente, a garantire il proprio impegno”.

Il consigliere regionale nonché comunale di Vasto Sabrina Bocchino commenta: "Il tema della giustizia è per noi fondamentale, questa stata una sfida importantissima per il territorio e la sua economia." È il primo commento della Consigliera regionale Sabrina Bocchino dopo la notizia della proroga al dicembre 2023 sulla chiusura dei tribunali, ed aggiunge: "Fortunatamente con sinergia e lavoro abbiamo superato l'impasse che si è creata. Non posso che congratularmi con i Parlamentari della Lega e con il nostro coordinatore regionale Luigi D'Eramo che hanno difeso i presidi di Giustizia, e che sono stati promotori di molte iniziative e hanno saputo far sintesi tra molte istanze." E conclude: "Ora abbiamo del tempo ragionevole per convocare un tavolo con il Ministero della Giustizia sulla geografia giudiziaria al fine di convertire la proroga in un provvedimento definitivo, con criteri nuovi e compatibili con il nostro territorio".

Per l'onorevole Camillo D'Alessandro "la proroga è di due anni. Ciò significa che il legislatore non esclude di estendere la proroga fino al 2024. Non si tratta solo di aver guadagnato tempo , ma di inserire finalmente il caso Abruzzo all'interno della complessiva revisione della geografia giudiziaria italiana. Ci siamo fatti ascoltare, abbiamo battuto i pugni sul tavolo, ma soprattutto abbiamo convinto grazie all'unità di lavoro con sindaci, ordini e territorio"

Per il gruppo Azione - Provincia di Chieti "Il consigliere comunale di Lanciano, Giacinto Verna, e il coordinatore cittadino di Vasto, Gaetano Fuiano, esprimono soddisfazione per la proroga assegnata ai tribunali subprovinciali abruzzesi, che continueranno ad operare fino al 31 dicembre 2023 grazie a un emendamento presentato dai parlamentari abruzzesi e approvato in commissione Bilancio.

«Dobbiamo lavorare adesso a una soluzione definitiva», dichiarano Verna e Fuiano, «che, attraverso la rivisitazione della geografia giudiziaria regionale, garantisca l'attività a tempo indeterminato dei tribunali di Lanciano e Vasto, come di quelli di Avezzano e Sulmona. Dobbiamo continuare a unire le forze di tutti i territori interessati e coinvolgere la politica ad ogni livello: è questa la strategia che fino a oggi si è rivelata vincente, ed è la strada che va percorsa con ancora più forza e determinazione».

In questi giorni nei consigli comunali di Lanciano e Vasto sono state presentate mozioni a tutela dei rispettivi tribunali, con quella di Lanciano che ha visto proprio Verna come primo firmatario.

«Non ci stancheremo mai di ripetere il danno che causerebbe ai cittadini veder smantellati gli uffici giudiziari di Lanciano e Vasto», continuano Verna e Fuiano, «le ricadute negative sarebbero enormi per i rispettivi comprensori, a fronte di risparmi economici pressoché nulli».

L'obiettivo di Azione è spingere affinché si arrivi a una rivisitazione dell'attuale geografia giudiziaria: «Confermiamo il nostro impegno politico», aggiunge il coordinatore provinciale di Azione Giovanni Luciano, «affinché si arrivi a un soluzione definitiva: un impegno che, dopo questa prima vittoria, non si deve affievolire ma deve ripartire con accresciuta convinzione, continuando a puntare sull'apporto, come avvenuto finora, di chi ci rappresenta in parlamento come gli onorevoli Enrico Costa e Nunzio Angiola».

Proprio a Costa e Angiola, alcune settimane fa, Verna aveva scritto per invitarli a sostenere nelle sedi competenti l'emendamento per la proroga ai tribunali subprovinciali abruzzesi. «Da parte mia è stato un piccolo ma concreto contributo», ricorda Verna, «per sensibilizzare i rappresentanti istituzionali del partito al quale ho aderito, affinché si attivi e consolidi una filiera virtuosa a tutti i livelli, nel quadro più ampio di quelle prese da cittadini, amministratori, ordini forensi e tutti gli attori interessanti che, a Lanciano come a Vasto, Avezzano e Sulmona, hanno portato e continuano a portare avanti manifestazioni di vario genere»".

Per il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale di Vasto, Antonio Monteodorisio "È un grande risultato per Vasto e di tutto il territorio che non rimarrà sprovvisto di questo importante presidio di giustizia e legalità, ottenuto grazie al lavoro dei nostri parlamentari abruzzesi. La proroga però deve essere utilizzata da subito affinché il Tribunale di Vasto possa svolgere il proprio ruolo e funzione senza scadenze. Infatti è necessario potenziare il nostro tribunale affinché diventi ancor più un presidio efficiente ed insostituibile. Un plauso al nostro Presidente Marsilio, alla compagine regionale di Forza Italia e a tutte le forze politiche che hanno permesso questo risultato"