In arrivo 300mila euro per una nuova mobilità nell’area di "Parco del Castello"

MONTEODORISIO - Oltre 31 milioni di euro dal Cipess per 46 progetti urgenti d'intervento sulle strade abruzzesi. La quota più corposa dei finanziamenti è destinata alla provincia di Chieti e tra i 12 interventi ammessi in altrettanti comuni, è stato finanziato quello di Monteodorisio.

"Sono 300.000 gli euro in arrivo per una nuova mobilità nell'area di "Parco del Castello" - commenta il sindaco Catia Di Fabio - che si vanno ad aggiungere all’altro intervento di realizzazione di un tracciato che collegherà il Castello al Santuario Madonna delle Grazie, dove a breve appalteremo i lavori. Questo intervento, unito alla progettazione definitiva/esecutiva che stiamo portando avanti per concludere l’opera di messa in sicurezza in Largo Castello e Via Rinforzi, ci permetterà di preservare la parte Alta del nostro meraviglioso borgo, rendendola attrattiva, grazie al connubio tra natura e cultura".