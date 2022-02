Casa della Maternità e dell’Infanzia, esempio di coesione sociale per gli studenti del Mattioli

SAN SALVO - Visita questa mattina degli studenti della classe terza sezione B dell’Istituto superiore Mattioli di San Salvo alla Casa della Maternità e dell’Infanzia in corso Garibaldi.

Ad accogliere la scolaresca, accompagnata dal prof. Giuseppe Gallo, c’erano il sindaco Tiziana Magnacca, l’assessore alle Politiche sociali Giancarlo Lippis e la responsabile del settore Politiche sociali Natascia Dell’Osa.

“La scuola ha preso come esempio di coesione sociale la nostra Casa della maternità e dell’Infanzia – spiega il sindaco Magnacca – e oggi hanno voluto misurare sul campo la nostro proposta di socialità e di riqualificazione di questa struttura che si pone come punto di riferimento per le generazioni in un punto strategico della città”.

L’Istituto Mattioli ha aderito a un progetto di open government sulle politiche di coesione in Italia, coordinata dal Dipartimento per le Politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri istituito in seguito alla trasformazione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS) del ministero dello Sviluppo economico.

“Siamo soddisfatti del lavoro svolto in questi anni per ridare decoro urbano all’edificio che dopo aver accolto per anni la caserma dei Carabinieri – sottolinea il sindaco – era stata lasciata in abbandono. Abbiamo individuato i fondi per finanziare l’acquisto dell’immobile dalla Provincia e riammodernarlo mantenendo la facciata esterna Liberty recuperando il suo valore storico. Edificio ora rivalutato a tutto vantaggio della comunità”.

Nei prossimi giorni verranno presentati alla comunità tutti i servizi che saranno ospitati nella Casa della Maternità e dell’Infanzia.