Cade da un tetto a Punta Penna, operaio portato in elisoccorso a Pescara

VASTO - Era salito sul tetto per fare dei lavori ad un impianto elettrico, ma è caduto violentemente a terra. E' successo nel primo pomeriggio di oggi a Punta Penna, in via Osca, dove l'uomo, un 57enne operaio di una ditta esterna che lavorava sul posto, è rovinato a terra. Immediato l'intervento del personale del 118 e di una pattuglia del Commissariato di Vasto. L'operaio è stato trasferito d'urgenza in elisoccorso all'ospedale di Pescara. Ancora in corso di accertamento le cause dell'incidente. Sui posto il personale dell’Ispettorato del lavoro che sta accertando quanto accaduto.