Vasto. Menna: «Piano di riequilibrio finanziario presto in Consiglio»

VASTO - «Il nostro Comune è un ente finanziariamente sano come dimostrano gli indici positivi di solidità strutturale. Gli obiettivi di finanza pubblica, sono tutti raggiunti e certificati dall’Organo di Revisione economico-finanziaria». A ribadirlo il sindaco di Vasto, Francesco Menna, commentando la Deliberazione adottata nell’ultima riunione di Giunta Comunale, con cui si è stabilito di fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, quale prevista e disciplinata dall’art. 243-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

«Come noto - ha spiegato il primo cittadino - abbiamo dovuto prendere atto della Deliberazione della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo della Corte dei Conti, del 26 ottobre 2021, con cui è stato richiesto di adeguarci alle nuove regole contabili, in vigore dall’anno 2019, che obbligano i Comuni ad effettuare elevatissimi accantonamenti obbligatori del risultato di amministrazione (che non sono spese effettive) e che determinano un risultato negativo tecnico e non finanziario di circa 16.000.000. Gli operosi uffici finanziari comunali, grazie all’alta qualità professionale del personale che lo struttura, hanno definito un piano di misure correttive che approderanno a breve al vaglio dell’Assise Civica. Queste misure andranno ad ammortizzare tale disavanzo tecnico in modo da non incidere negativamente sulla gestione finanziaria e contabile di un bilancio che, lo ripetiamo, è sano e continuerà ad erogare, soprattutto nella particolare contingenza, misure di sostegno alla collettività».

«Questa non è una vicenda contabile che non riguarda solo il Comune di Vasto - ha concluso il sindaco Menna - ma moltissimi Comuni italiani, scaturita a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2021. È una situazione delicata che, proprio perché condivisa, è stata sottoposta al Governo e al Parlamento e proposte risolutive sono state promosse dall’A.N.C.I. e da diverse forze politiche: confidiamo che il legislatore vi ponga rimedio, in modo definitivo, nel qual caso il piano di riequilibrio che ci apprestiamo ad adottare verrebbe prontamente superato».