Un furgone si perde un pezzo di trasloco in via Ciccarone

VASTO - Un dosso di troppo e un fagotto contenente pezzi di arredamento di un trasloco (o anticaglie da robivecchi) è stato sbalzato giù dal cassone di un furgone ed è finito per strada in via Ciccarone. È accaduto oggi pomeriggio poco dopo le 17:30. Un furgone cassonato di colore chiaro stava percorrendo la via Ciccarone, a pochi metri di distanza con l'incrocio di via Giulio Cesare, procedendo in direzione Nord-Sud, quando uno dei pacchi trasportati sul cassone è caduto rovinosamente in terra. Dalla foto si può vedere che conteneva lampade e altri oggetti d'arredamento. Il conducente e gli altri occupanti del furgone non si sono accorti di nulla, nemmeno del clacson con cui un automobilista ha tentato invano di avvisarli dell'inconveniente. Qualcuno più tardi ha spostato il fagotto sul marciapiede.