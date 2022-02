Risorse al Sud. Grippa (M5S): "Rilanciare la crescita del Paese riducendo i divari territoriali"

"Con il via libera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess, l'ex Cipe) si passa all'anticipazione di oltre 4,7 miliardi di euro del Fondo Sviluppo e Coesione (periodo 2021-2027) per opere infrastrutturali immediatamente cantierabili le cui risorse, per l'80% vengono assegnate al Mezzogiorno, andranno a sostenere interventi che si pongono in continuità e coerenza con il Piano nazionale di Ripresa e resilienza (Pnrr) e con il Piano nazionale Complementare (Pnc), per il finanziamento di progetti in campo ferroviario, stradale e idrico", si legge in una nota di Carmela Grippa (M5S).

"Il Cipess ha approvato l'assegnazione di quasi 6,3 miliardi di euro per 273 interventi infrastrutturali, provenienti da un anticipo della programmazione 2021-2027 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Oltre l'80% della somma, circa 5,1 miliardi di euro, è destinato al Sud confermando ancora una volta la grande attenzione del Governo nei confronti del Mezzogiorno.

Per le strade e le ferrovie dell'Abruzzo rispettivamente 31.200milioni di cui 29,4 per l'aumento della resilienza della rete stradale secondaria e destinati agli Enti Locali e 100milioni, risorse fondamentali per ridurre i divari territoriali e rilanciare la crescita del Paese". Insomma risorse che consentiranno lo sviluppo infrastrutturale della Calabria dando impulso alla crescita, all'occupazione e alla competitività del nostro territorio. Ma in particolare, si può immaginare che grazie a questi importanti finanziamenti i collegamenti saranno sempre più rapidi ed efficaci, migliorando il tessuto economico-produttivo del territorio e la qualità della vita dei cittadini. Gli importi assegnati per i Comuni della provincia chietina sono:

- Provincia di Chieti per il Completamento SP Villalfonsina 1.400 000,00

- Comune di San Salvo per la Sistemazione di via Bachelet e via MonteKraooa 700 000,00

- Comune di Monteodorisio per la Nuova Mobilità HParco del Castello 300 000,00

- Provincia di Chieti per la Sistemazione e messa in sicurezza della S.P. 88 HSangrina" finalizzata alla statizzazione dell'arteria -tratto dI competenza della Provincia di Chieti 300 000,00

- Realizzazione strada Di collegamento ex S.S. 86 - Fondovalle Treste 1 500 000,00

- Consorzio di Bonifica Centro per Lavori di sistemazione della strada consortile F. V. Dendalo, finalizzata al passaggio a nuovo Ente gestore 1 800 000,00

- Consorzio di Bonifica Centro per Lavori di sistemazione della strada consortile strada della Pace" (Buonconsiglio), finalizzata al passaggio a nuovo Ente gestore 900 000,00

- Comune Villamagna per Lavori di realizzazione e completamento viabilità - circonvallazione 400 000,00

- Comune di Guardiagrele per Miglioramento viabilità via Roma 400 000,00 Abruzzo

- Comune di Castel Frentano Viabilità comunale (via Orientale,via Di Loreto,via De Gasperi e altre) 500 000,00

- Comune Casalbordino Nuova viabilità alternativa Via Verde 500 000,00".