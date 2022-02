La Vasto Basket lancia l’iniziativa Rosso Passione

VASTO - La Vasto Basket punta sul rosso, colore simbolo della passione, in vista del finale di stagione. Il club biancorosso infatti, attraverso i propri canali social, ha appena lanciato una promozione denominata Rosso Passione rivolta ai genitori dei propri tesserati. Quest'ultimi sono stati invitati per la partita di domenica prossima contro il Magic Basket Chieti a vestire un indumento di colore rosso per avere gli spalti del PalaBCC di un unica tinta, quella della passione per l'appunto.

Inoltre, per l'occasione per i familiari dei giocatori biancorossi il biglietto sarà ridotto a 3 euro. La Vasto Basket quindi si compatta puntando tutto sulla passione per trovare quella motivazione in più che potrebbe risultare determinante nel finale di stagione.

g.d.c.