La Futsal Vasto lotta ma cede nel finale: l’Hatria Team vince 5-2

VASTO - Nonostante l'inizio promettente, il finale è da dimenticare. Il Futsal Vasto cade in casa contro l'Hatria Team nel match valido per la 17ª giornata di Serie C1. Eppure, come anticipato, i biancorossi erano partiti bene passando in vantaggio dopo appena cinque minuti grazie a una bellissima azione personale sulla corsia di sinistra di Colombaro. Poi però i padroni di casa hanno prima subito il pari e poi il 2-1 ospite, punteggio sul quale si è arrivati alla fine dei primi 30 minuti di gioco.

La squadra di mister Rossi è ripartita forte nel secondo tempo andando sul 2-2 per merito del classe 2002 Nicholas Aquilano, abilissimo a rubar palla in area di rigore avversaria servendo un cioccolatino a Capitan Gaspari, il quale ha dovuto solo appoggiare la palla in rete. Nonostante il 3-2 subìto qualche minuto dopo, il Futsal Vasto non si è dato mai per sconfitto mantenendo la partita in bilico fino alla fine.

Proprio nel finale la sfortuna si è abbattuta contro la squadra biancorossa che, mentre cercava insistemente la rete del pari, si è vista subìre nei secondi conclusivi due gol dalla lunga distanza che hanno fissato il risultato finale sul 5-2 per l'Hatria Team. Così il Futsal Vasto resta inchiodato nella zona play-out e sabato sarà atteso, in trasferta, dal Sulmona Futsal che proprio nell'ultimo week-end ha agganciato lo Sport Center Celano in testa alla classifica.

g.d.c.