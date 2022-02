L’H2O Sport festeggia ben 21 medaglie d’oro agli Assoluti Regionali

VASTO - Grande gioia per l'H2O Sport di Vasto, che ottiene il record di 21 medaglie d'oro conquistate agli ultimi Campionati regionali Assoluti individuali di nuoto. Sugli scudi Sofia Silvaroli, che nei 100 rana femminili con il crono di 1’14”49 ha ottenuto il primo posto e l'accesso ai campionati nazionali giovanili di Riccione facendo il bis degli ori nei 200 rana, e Luca Angelilli, oro nei 100 e 200 rana, nei 200 misti e pure nei 50 rana, dove ha stabilito il record regionale assoluto. Dopo aver già strappato il pass per i 100 rana, Angelilli a livello nazionale gareggierà anche nei 50 e 200 rana.

In vasca ha brillato anche Martina Lonati, arrivata davanti a tutti in quattro specialità, 100, 400 e 800 stile libero, strappando una soddisfazione anche nei 100 farfalla. Dietro di lei in quest'ultima specialità si sono classificati nell'ordine Marta De Paola, che ha anche vinto un oro nei 200 farfalla e un bronzo nei 50 farfalla, e Camilla Stinziani, la quale è stata anche molto brava nei misti con l'oro nei 400 e l'argento nei 200.

Medaglia d’oro per Sabrina Antenucci nei 50 stile libero centrando anche l’argento nei 200 stile libero e il bronzo nei 100 stile libero e nei 400 stile libero. Doppio titolo regionale nei 200 dorso e nei 100 misti per la brava Sofia Rossano, seconda anche nei 100 dorso. È senza rivali sui 50 rana Sofia Mancini, che vince il bronzo anche nei 100 rana, mentre Alessia Angelicola si è messa al collo l’argento nei 200 rana oltre alla medaglia di bronzo nei 50 stile libero. Doppio argento per la portacolori biancorossa Arianna Capria nei 50 farfalla e nei 100 misti, ben imitata da Sara Saraceni terza nei 100 misti. Chiude ai piedi del podio i 50, 100 e 200 stile libero Sofia Cavina così come Chiara Antenucci nei 200 stile libero.

In campo maschile da registrare anche gli ottimi risultati di Emanuele Florio, il più veloce nei 100 misti e terzo nei 400 stile libero. Sono d’argento, ma con grandi miglioramenti personali, i 400 stile libero e i 1500 stile libero di Andrea Gabriele così come i 100 e 200 dorso di Jacopo Basile. Seconda piazza per Vincenzo Palladino sui 400 misti e terza per Jordan Coco nei 100 e 200 dorso. Alessandro Vernacchia porta a casa due medaglie di bronzo nei 100 e 200 rana. Ottimo bronzo lo ottiene l’atleta Gabriele De Gregorio nei 200 farfalla, stesso risultato per Giacomo Trofino nei 1500 stile libero e nei 100 misti.

Antonio Pisaturo completa i 50 dorso al terzo posto. Portano a casa il bronzo anche Alessandro D’Onofrio nei 100 dorso, Francesco Testa nei 100 farfalla, Francesco Stinziani nei 200 misti e Michele Giampietro, tornato a vestire i colori biancorossi in questa stagione, nei 400 misti.

g.d.c.